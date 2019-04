Fünfte Bilanz einer Trennung: Steirertor für den Rapid-Goalie

+ Sturms Auswärtsstärke: Zu Hause läuft es für die Grazer in dieser Saison gar nicht, auswärts dafür umso besser. In elf von 14 Partien in der Fremde konnte gepunktet werden. Das doch überraschende 2:1 beim LASK war der zweite Auswärtssieg in der Meistergruppe nach dem Erfolg bei der Austria. Die Grazer haben nun wieder gute Chancen auf Platz 3, der ja bei einem Cupsieg von Salzburg die direkte Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase bedeuten würde. Um den WAC noch einholen zu können, werden die Grazer aber auch Heimspiele gewinnen müssen.

- Steirertore in Hartberg: Was sich Rene Swete ( Hartberg) und Richard Strebinger ( Rapid) in der ersten Hälfte der Dienstag-Partie in der Qualifikationsgruppe leisteten (2:4), war Slapstick pur. Zunächst drängte der Keeper der Steirer nach einem Knasmüllner-Corner Mitspieler Blauensteiner zur Seite und faustete den Ball ins eigene Tor. Der Keeper der Wiener stellte sich auch nicht geschickter an: Ein Rep-Freistoß aus rund 30 Metern, zentral geschossen, glitt Strebinger über die Handschuhe ins Netz.