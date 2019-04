Kabinenansprache: Nicht nur die Rapidler hörten Kühbauer

„Es geht nicht nur mit Liebe“, sagte Kühbauer direkt nach dem 4:2-Sieg im Sky-Interview über sein Donnerwetter. Eine Viertelstunde später, bei der Pressekonferenz, wollte er nicht mehr über seinen Lautstärke-Rekord, der an frühere Zeiten erinnerte, reden. „Das einzige, was ich der Mannschaft vorwerfe, ist, dass die erste Hälfte zu statisch war. Es geht nicht im Stehen, es gehört Seriosität dazu. Aber ich will ganz sicher nicht das Negative betonen. Aufgrund der zweiten Hälfte kann ich insgesamt schon zufrieden sein.“

Beim 2:1 gegen Mattersburg hatte eine taktische Einspielung auf der Videowand im Allianz Stadion zur Halbzeit die Wende gebracht, zwei Runden später war es erstmals unter Kühbauer eine „klassische Pausenansprache“. Beim Wiedersehen mit den tapferen Hartbergern am Samstag in Hütteldorf sollte aber auch der Start gelingen. Denn es wird sicher wieder rotiert werden, um die Top-Elf im bestmöglichen Zustand beim Cupfinale gegen Salzburg am 1. Mai aufbieten zu können – mehr als 20.000 Tickets sind bereits verkauft. Und eine B-Elf ohne Eins-A-Einstellung würde gegen den Aufsteiger sicher Probleme bekommen.