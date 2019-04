Wacker und Grumser: Ein großes Missverständnis

Nach Karl Daxbacher, der rasch eingesehen hatte, dass eine defensivere Grundausrichtung mit diesem limitierten Kader noch am ehesten zum Erfolg führen kann, will Nachfolger Thomas Grumser der Mannschaft einen komplett anderen Spielstil verordnen. Mit aller Gewalt, koste es, was es wolle. Dass ihm die passenden Spieler fehlen, um "höher verteidigen" zu können, hat der Coach in seinem Eifer offenbar übersehen. Dass durch die neue Ausrichtung und die ständigen personellen Rochaden - Grumser setzte in den sieben Partien 22 Feldspieler ein - die Ordnung komplett verloren ging und Wacker sich vorne wie hinten nun phasenweise bereits wie ein künftiger Zweitligist präsentiert, ist hingegen augenscheinlich.

Darüber können auch die ersten 45 Minuten gegen Altach nicht hinweg täuschen, die für Mittelfeldmann Brian Henning sogar "die beste Halbzeit in dieser Saison" war. " Ich glaube, dass wir, wenn wir so Auftreten, wie in der ersten Halbzeit, das Glück auch erzwingen können", betonte Trainer Grumser nach dem Match im Sky-Interview. Wenn sich die Innsbrucker aber so präsentieren wie zwischen Minute 63 und 75, dann dürfte der Abstieg besiegelt sein. Ein vermeidbares Gegentor reichte, um Wacker völlig aus der Bahn zu werfen. Innerhalb von zwölf Minuten kassierten die Innsbrucker vier Treffer, "weil wir komplett kopflos agieren", wie Kapitän Roman Kerschbaum zugeben musste.

Im Kampf um den Klassenerhalt stützt man sich beim Schlusslicht vor allem auf eines: Dass es mit Hartberg (2:4 gegen Rapid) eine Mannschaft gibt, die, zumindest was die jüngsten Ergebnisse betrifft, noch schlechter drauf ist, als die Innsbrucker. Am Samstag in einer Woche kommen die Steirer zum wahrscheinlich richtungsweisenden Kellerderby ins Tivolistadion.