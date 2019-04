Bundesliga: Live-Spielstände in der Meistergruppe

Nur noch sechs Spiele ist Oliver Glasner LASK-Trainer, danach wartet auf ihn der VfL Wolfsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga als neue Herausforderung. Bis dahin will der Tabellenzweite "das Maximum rausholen", wie es Mittelfeldspieler Reinhold Ranftl am Dienstag ausdrückte. Zum Beginn von Glasners Abschiedstour geht es am Mittwochabend im Heimspiel gegen Sturm Graz.

Währenddessen peilt Fußball-Meister Red Bull Salzburg nach dem überraschenden Punkteverlust in St. Pölten die schnelle Rückkehr in die Erfolgsspur an. Mit einem Heimsieg über den WAC soll der Neun-Punkte-Vorsprung in der Meistergruppen-Tabelle der Bundesliga auf den LASK zumindest gewahrt werden. Ganz andere Sorgen hat die Wiener Austria: Auf Robert Ibertsberger und sein Team wartet ein "richtungsweisendes" Duell mit St. Pölten.