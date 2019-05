Fredy Bickel: Letzte Deals bei Rapid und ein neuer Job

In Hütteldorf sehen viele Fredy Bickel als einen der Hauptschuldigen für den Sturz in die Qualifikationsgruppe. Im Ausland dürfte das anders sein. Der Rapid-Sportdirektor, der am Montag offiziell an Zoran Barisic übergeben hat, ist heiß begehrt.

Nach KURIER-Informationen geht es um den deutschen Absteiger Hannover, den Schweizer Absteiger Grasshopper Zürich und das Schweizer Nationalteam. Bestätigen will der 54-Jährige nichts: „Es ist eine schwierige Situation, weil ich mich emotional von Rapid noch nicht gelöst habe, der eine oder andere mögliche neue Arbeitgeber aber auf eine Antwort pocht. Außerdem wäre es Zoki Barisic Recht, wenn wir die nächsten Tagen gewisse Dinge noch zusammen erledigen könnten.“