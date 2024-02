735.000 Euro: Weltrekord im Frauen-Fußball

Im Frauen-Fußball ist nach spanischen Medienberichten ein Transfer-Weltrekord aufgestellt worden: Für die sambische Nationalspielerin Racheal Kundananji zahlt demnach der erst im vorigen Jahr gegründete US-Club Bay FC rund 735.000 Euro an Madrid CFF, berichteten das Fachblatt "Marca" und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf Kreise des spanischen Clubs. Für so viel Geld habe bisher keine Spielerin in der Geschichte des Frauen-Fußballs den Verein gewechselt, hieß es.