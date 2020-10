Adi Hütter: "Mit einem autoritären Stil wird's schwierig"

Adi Hütter über ...

Den Trainerjob

„Man sieht an den ersten Trainerentlassungen auf Schalke und in Mainz gerade wieder, wie schnelllebig der Fußball ist. Jetzt bin ich seit Sommer 2018 hier in Frankfurt und mit Lucien Favre schon der drittdienstälteste Trainer, der noch tätig ist. Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn, macht mich zugleich aber auch ein bisschen stolz.“

Kritische Phasen in seiner Trainerkarriere

„Zahlen und Fakten lügen nicht. Ich bin in den zwölf Jahren als Trainer erst einmal entlassen worden, und da war ich mit Altach auf Rang zwei. In Frankfurt war’s so: Hätten wir in meiner ersten Saison daheim gegen Hannover nicht gewonnen, hätte es unter Umständen eng werden können, da war der Saisonstart insgesamt holprig. Der große Vorteil ist, dass man bei der Eintracht auf Kontinuität setzt. Ich habe auch in der letzten Saison das volle Vertrauen gespürt, als wir in sieben Runden nur einen Punkt geholt haben. Manche Vereine agieren in so einer Situation kopflos und hirnlos und hauen den Trainer raus weil sie glauben, dass dann alles besser wird.“