Adi Hütter: "Der Abschied aus Salzburg war richtig"

Mit Christian Streich, Florian Kohfeldt und Steffen Baumgart gibt es gerade einmal drei Bundesliga-Trainer, die länger im Amt sind als Sie. Dabei sind Sie selbst noch keine zwei Jahre bei der Eintracht. Was sagt das über das Trainer-Geschäft aus?

Das hat sich in den letzten Jahren einfach so entwickelt. Das gehört inzwischen zum Fußball dazu. Bei vielen Vereinen fehlt den Verantwortlichen die Geduld, oft ist auch der Druck von außen sehr hoch. Jeder will heute einfach den schnellstmöglichen Erfolg.

Sie sind gerade 50 Jahre alt geworden. Zählen Sie sich jetzt selbst eigentlich schon zu den alten Trainern?

Wenn man das rein vom Alter her betrachtet: ja. Vor allem, wenn man dann da so junge Trainer wie Julian Nagelsmann nebenan auf der Linie sieht. Aber nein, ich fühle mich nicht alt und vom Kopf her sehr junggeblieben.

Der 50er ist normal immer ein Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen: Was waren die wichtigsten Entscheidungen Ihrer Karriere? Und welche Entscheidung würden Sie aus heutiger Sicht möglicherweise anders treffen?

In Österreich hab’ ich als Spieler eigentlich alles erreicht, ich habe auch ein UEFA-Cup-Finale bestritten und Champions League gespielt. Was mir vielleicht gefehlt hat, war der Sprung ins Ausland. Ich hätte damals zu 1860 München wechseln können, hab’ es aber nicht gemacht. Das hätte ich nachträglich anders entschieden. Die beste Entscheidung war, nach der Spielerkarriere ins Trainergeschäft einzusteigen.