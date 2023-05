Fragezeichen um die Zukunft von Frankfurt-Trainer Oliver Glasner

Eintracht Frankfurt lässt die Zukunft von Cheftrainer Oliver Glasner offen und deutet erstmals Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Öberösterreicher an. "Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist. In dieser Frage sollten wir die nächsten Tage und Wochen mal ins Land gehen lassen“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Sonntag beim TV-Sender Bild.

Die 1:3-Niederlage gegen Hoffenheim war für den Pokalfinalisten am Samstag das zehnte sieglose Spiel in der Bundesliga.