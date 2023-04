Frankfurter Talfahrt: Glasners Eintracht ist keine Einheit mehr

Sieben Spiele ist Trainer Oliver Glasner mit Frankfurt jetzt schon sieglos. Am Freitag reichte es daheim gegen Nachzügler VfL Bochum nur zu einem 1:1, der internationale Startplatz ist in Gefahr. Es ist längst nicht mehr alles eitel Wonne beim amtierenden Europa-League-Champion. Auch abseits des Rasens präsentiert sich die Eintracht nicht mehr als Einheit, es gibt immer mehr Störgeräusche. Die Unruhe vor dem wichtigen Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Union Berlin am Dienstag ist groß.