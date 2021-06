Folgt bei der EM ein "Gijón"? Österreichs finale Zitterpartien

Könnte Gijón demnächst auf Rumänisch București heißen? Bei der WM 1982 in Spanien benötigte Deutschland im letzten Gruppenspiel einen knappen Sieg gegen Österreich, um gemeinsam mit dem Nachbarn in die Zwischenrunde aufzusteigen. Gerechnet, getan. Das 1:0 ging als „Schande von Gijón“ in die Fußballgeschichte ein und könnte sich in Bukarest auf etwas andere Weise wiederholen, da sowohl den Ukrainern als auch den Österreichern im finalen Spiel ein Remis zum Aufstieg reicht.