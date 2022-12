FIFA-Verfahren gegen Ex-ÖFB-Chef Windtner eingestellt

Der Fußball-Weltverband FIFA hat das 2016 eröffnete Verfahren gegen Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner laut "Oberösterreichischen Nachrichten" eingestellt. Demnach wurde dem 72-Jährigen mitgeteilt, "dass es keinen Hinweis auf einen Bruch des FIFA-Ethikcodes gibt". In der Angelegenheit ging es um angebliche Ungereimtheiten bei Windtners an die FIFA gerichtetem Ansuchen um eine 100.000-Euro-Spende für eine Fußball-Akademie in Afrika.

Auch die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war in dieser Causa tätig geworden, sie stellte ihre Ermittlungen aber bereits 2020 ein.