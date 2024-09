ÖFB-Teamspieler geht in der Champions League unter

Bei Feyenoord absolvierte ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner seine erste Partie von Beginn an, nachdem ihn seit der EM vor drei Monaten in Deutschland Oberschenkelprobleme geplagt hatten.

Bayer Leverkusen ist mit einem Kantersieg in die Champions-League-Saison gestartet. Der deutsche Fußball-Meister setzte sich am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam mit 4:0 (4:0) durch. Jungstar Florian Wirtz glänzte bei seinem CL-Debüt mit einem Doppelpack (6., 36.).

Wirtz brachte Leverkusen per Distanzschuss früh in Führung. Danach hatte Feyenoord zwar mehr Spielanteile, wurde im eigenen Stadion von Bayer aber gnadenlos ausgekontert. Jeremie Frimpong assistierte beim Tor von Alejandro Grimaldo (30.) und beim zweiten Wirtz-Treffer. Trauner sah nach einem Foul an Grimaldo Gelb, die folgende Freistoßflanke desselben brachte Edmond Tapsoba per Kopf zur Mitte. Dort bugsierte sich Feyenoord-Goalie Timon Wellenreuther den Ball ins eigene Tor (45.).