Champions League live: So steht es bei Brest vs. Sturm Graz

Bei der Rückkehr in die Königsklasse nach mehr als zwei Jahrzehnten wartet auf Doublesieger Sturm Graz schon vor dem Anpfiff das erste Highlight. „Wir freuen uns auf die Champions-League-Hymne und müssen über uns hinauswachsen, um den Fußball von Sturm Graz auf der Weltbühne ehrenhaft vertreten zu können“, sagte Trainer Christian Ilzer vor dem Auftakt am Donnerstag (21.00 Uhr) bei Stade Brest . „Wir müssen im größten Club-Bewerb weltweit freundlich Grüß Gott sagen.“

Geschenke wollen die Steirer im ersten Champions-League-Spiel seit mehr als 23 Jahren aber keine verteilen. „Wir wollen zeigen, dass wir auf hohem Level bestehen können“, betonte Ilzer vor dem verspäteten Abflug am Mittwoch. Erst um 16:09 Uhr hob der Charterflieger nach einem verpassten Slot in Richtung Flughafen Saint Brieuc-Armor in die Bretagne ab. Das Abschlusstraining hatte der österreichische Meister noch vormittags in Graz absolviert.

Im ersten von acht Spielen in der neuen Ligaphase geht es zum französischen Liga-Dritten der Vorsaison, der seine Heimspiele in der Königsklasse allerdings nicht in der Hafenstadt Brest an der Atlantikküste austrägt, sondern 110 km weiter im Landesinneren im Stade du Roudourou in Guingamp. Routinier Stefan Hierländer trat die Reise aufgrund einer bakteriellen Infektion krankheitsbedingt nicht an. Etwa 400 Sturm-Anhänger werden ihre Double-Helden im Westen Frankreichs unterstützen.