Salzburgs Zukunft ohne Österreicher? Misserfolg gibt unrecht

Erfolg gibt recht. Im Sport kann man diesen Satz in vielen Situationen anwenden. Im Fußball trifft er in den letzten Jahren auf beinahe alles zu, was Red Bull Salzburg angegriffen hat. Und die Salzburger haben oft recht gehabt. Was sich auch im österreichischen Nationalteam widerspiegelt. Ob das auch in Zukunft so sein wird? Fraglich.