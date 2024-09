Warum auch Teamchef Rangnick ein Verlierer von Salzburgs 0:3 in Prag ist

Viel schlechter hätte Salzburg nicht in die Champions League starten können. Beim 0:3 auswärts gegen Sparta Prag lief so ziemlich alles schief, was schieflaufen konnte. Bitter, weil man sich gegen den tschechischen Rekordmeister mehr ausgerechnet hat. Es wird in der Ligaphase für die Salzburger nicht leichter zu punkten, sie stehen schon früh unter Druck. Zu den Verlierern aus Prag zählt aber auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, war bei Salzburg doch kein einziger Österreicher im Einsatz. Was alles schief ging: