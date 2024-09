Champions-League-Auftakt: So steht es bei Sparta Prag gegen Salzburg

Salzburgs Bilanz in dieser Spielzeit kann sich ebenfalls sehen lassen. Abgesehen vom 2:3 im bisher letzten Bewerbsmatch der "Bullen" am 1. September bei Rapid holte das Team von Trainer Pepijn Lijnders in diesem Sommer sechs Siege und zwei Unentschieden.

Die sechste Champions-League-Teilnahme Salzburgs in Folge wurde mit Siegen über Twente Enschede und Dynamo Kiew fixiert, vor dem Start in Prag war beim niederländischen Coach die Vorfreude auf den Start in die neu geschaffene Ligaphase groß. "Endlich geht es los, wir freuen uns sehr darauf, uns in der Champions League zeigen zu können", sagte Lijnders.