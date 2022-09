Fernando-Verletzung schlimmer als von Salzburg erwartet

Meister Salzburg muss weiter auf EinsĂ€tze von StĂŒrmer Fernando verzichten. Der Brasilianer, der sich vor dem Champions-League-Duell bei Chelsea am Oberschenkel verletzt hatte, wird auch am Sonntag im Bundesliga-Schlager gegen den LASK fehlen. Auch ein Auflaufen im Champions-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb drei Tage spĂ€ter ist unwahrscheinlich. Die Muskelverletzung sei "doch schlimmer als fĂŒr mich zuletzt erwartet", sagte Trainer Matthias Jaissle am Donnerstag.