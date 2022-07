Samba, Salto, Siege: Wie Neuzugang Fernando in Salzburg begeistert

Fernando scheint ein echter Glücksfall zu sein für den österreichischen Meister. Dass der Südamerikaner in Salzburg gelandet ist, hat mit Glück jedoch wenig zu tun, mit Zufall schon gar nichts. Sechs Millionen Euro überwiesen die Salzburger an Schachtjor Donezk. Dort hat der nur 1,76 Meter große Angreifer von Palmeiras kommend 2018 in Europa angedockt.

Nicht selbstverständlich

Und beinahe genauso lange steht er schon unter Beobachtung. "Wir haben seine Karriere drei Jahre intensiv verfolgt", verriet Sportdirektor Christoph Freund. Ein kurzes Leihgastspiel bei Sporting Lissabon und zwölf Tore in 69 Einsätzen für Schachtjor später ist er in Salzburg gelandet.