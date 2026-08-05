Weltmeister, Ex-Rapidler oder Skandal-Profi: Wenn Sturm Graz am Mittwoch (20 Uhr/live ORF 1) auswärts auf Fenerbahce Istanbul trifft, wartet auf die Steirer nicht nur ein anspruchsvoller Gegner, sondern auch eine Mannschaft voller Topstars. Der türkische Spitzenklub ist in allen Positionen mit prominenten Namen besetzt.

Das Tor hütet etwa Ederson. Der 32-jährige Brasilianer wurde mit Manchester City sechsmal englischer Meister und gewann mit den Engländern die Champions League. Ein Ex-Rapidler vor dem Absprung? Auch vor ihm reiht sich ein großer Name an den nächsten. Sein ehemaliger Teamkollege bei ManCity, Nathan Aké, kam erst in diesem Sommer in die Türkei. Der Niederländer wurde viermal englischer Meister und gewann einmal die Champions League. Gemeinsam mit ihm dürfte Milan Škriniar die Innenverteidigung bilden. Der Slowake holte mit PSG den Champions-League-Titel sowie zwei Meisterschaften und gewann mit Inter Mailand die Serie A.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ROBERT GHEMENT Ederson steht bei Fenerbahce zwischen den Pfosten.

Wohl nicht in der Startelf stehen wird Ex-Rapidler Mert Müldür. Der 27-Jährige soll auf der Liste der AS Rom stehen. Damit könnte der 48-fache türkische Nationalspieler nach Italien zurückkehren. Nach seiner Zeit bei Rapid lief Müldür von 2019 bis 2023 für US Sassuolo auf. Ein Weltmeister im Mittelfeld Dafür dürfte auf der rechten Abwehrseite Nelson Semedo beginnen. Der Portugiese wurde mit Barcelona zweimal spanischer Meister.

Der größte Name findet sich mit N’Golo Kanté im Mittelfeld. Der 35-Jährige stemmte mit Leicester City und Chelsea die Premier-League-Trophäe in die Höhe. Dazu kommen je ein Triumph in der Champions League und Europa League. Außerdem wurde er mit Frankreich Weltmeister. Ein Einsatz gegen Sturm ist jedoch fraglich. Vierfacher Champions-League-Sieger Fix gesetzt sein dürfte Matteo Guendouzi. Der ehemalige Arsenal-Profi kam letzten Sommer für knapp 30 Millionen Euro nach Istanbul. Komplettiert wird das Mittelfeld von Fred. Der 33-Jährige spielte von 2018 bis 2023 für Manchester United und absolvierte 32 Länderspiele für Brasilien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/YASIN AKGUL N'Golo Kanté hält das Fenerbahce-Mittelfeld zusammen. Ein Einsatz gegen Sturm ist fraglich.

Nicht minder prominent ist der Angriff. Marco Asensio gewann mit PSG und Real Madrid viermal die Champions League und sicherte sich zudem fünf Meistertitel.