Man nehme die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis, reagierte Manchester United am Donnerstag vorerst verhalten. "Der Club wird nun seinen eigenen Prozess durchführen, bevor er die nächsten Schritte festlegt. Wir werden keinen weiteren Kommentar abgeben, bis dieser Prozess abgeschlossen ist", hieß es in einer Mitteilung des Vereins, dem sich in dieser Woche auch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer - vorerst auf Leihbasis bis Sommer - angeschlossen hat.

Die Polizei betonte, sie werde Vorwürfen wegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen weiter konsequent nachgehen und rief Opfer auf, sich bei den Behörden zu melden.