ManUnited-Profi Greenwood gegen Kaution auf freiem Fuß

Der englische Fußball-Profi Mason Greenwood von Manchester United befindet sich gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Das teilte die britische Polizei am Mittwoch mit. Gegen den 20-jährigen Stürmer werde aber weiterhin wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt, hieß es.

Greenwood war am Sonntag nach einem Instagram-Beitrag seiner Freundin festgenommen worden.

Darauf war sie blutend sowie mit Hämatomen an Armen und Beinen zu sehen und schrieb: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir antut." Die Bilder wurden mittlerweile wieder gelöscht.