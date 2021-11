FC Wacker Innsbruck: Oben ohne ist nicht mehr im Trend

Tatsache ist, dass der FC Wacker nun schon seit eineinhalb Jahren "Oben ohne" unterwegs ist. Die Brust, also die wichtigste und lukrativste Fläche auf den Dressen, ist leer, und es will sich auch partout kein Sponsor finden. Dabei hätten die Innsbrucker dieses Geld dringend nötig.

Nun greift man beim zehnfachen Meister in der finanziellen Not zu eine Idee auf, die in der Vergangenheit schon andere Vereine (u.a. Austria Lustenau) hatten: Per Los soll ein neuer Trikotsponsor gefunden werden. Mit der Aktion „LOS – Ab auf die Brust“ will der FC Wacker Innsbruck vor allem kleinen und mittelständischen Betrieben die Chance bieten, während der gesamten Frühjahrssaison mit ihren Logos auf den Dressen aufzuscheinen. 1000 Euro kostet ein Los, insgesamt wollen die Innsbrucker mit dieser Aktion 200.000 Euro einnehmen.