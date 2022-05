FavAC trifft Ostbahn XI: Derby im Schatten von Austria und Rapid

Derby-Flair lag am Sonntag in der Favoritner Luft. Zu spüren bereits am Vormittag, was weder mit der Austria noch mit Rapid zu tun hatte. Zwei Kilometer entfernt von der Generali-Arena bat der FavAC den benachbarten Rivalen von Ostbahn XI zum Abstiegskampf in der Stadtliga.

„Heute erhoffen sich die Leute wieder mal was“, sagt der Mann an der Kassa und meint damit nicht die rot-schwarze FavAC-Tombola. 270 sind offiziell gekommen, um ein bisschen Fußball-Nostalgie einzuatmen. Es riecht nach Bier, Schnitzelfett und – trotz Kunstrasens – nach Wiese. Nun könnte man einwenden, dass Derbys in der Wiener Liga eher keine Seltenheit sind, dennoch verbindet den Favoritner AC mit den Simmeringer Kollegen viel – nicht bloß geografisch (fünf Kilometer), auch emotional.