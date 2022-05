336. Wiener Derby: Kein Sieger, aber ein Stück Fußballgeschichte

Es war das erwartet heiße 336. Wiener Derby. Mit einem Ende, das fast zu erwarten war, mit einem Ende, das das Standard-Ergebnis einbrachte. Das 1:1 in der Generali Arena half eher den Rapidlern, die im Kampf um den dritten Platz zwei Punkte vor der Austria bleiben.

Seit es dieses Duell gibt, entsteht nicht zwingend der Eindruck, dass es sich um ein Bruderduell handelt. Aber zumindest auf dem Platz tat man sich nicht sonderlich weh, in diesem Jahrzehnt hatte es noch keinen Sieger gegeben. Seit dem 3:1-Sieg von Rapid am 1. September 2019 in Favoriten gab es sechs Remis, in dieser Saison endete nun auch die vierte Partie mit einem 1:1. Vier Remis in einer Saison gab’s übrigens noch nie im Derby.