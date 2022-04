Die dritte Kraft im Wiener Fußball: Wer ist eigentlich dieser FAC?

Will der FAC gar in die Bundesliga aufsteigen?

"Sollte es passieren, wären wir bereit", sagt Sportdirektor Lukas Fischer. "Die Bundesliga-Lizenz haben wir soeben ohne viel Mühe erhalten. Es muss aber auch nicht sein. Wir freuen uns bereits jetzt über die erfolgreichste Saison in unserer Vereinsgeschichte." PS: Der österreichische Meistertitel am Ende des Ersten Weltkriegs war de facto ein Wiener Meistertitel.

Wo würden die Floridsdorfer dann spielen?

So wie seinerzeit die aus Jedlesee weggezogene Admira: in der Südstadt. Nicht weil das dort so lustig wäre, sondern weil es in Wien keine Alternative gibt. Das Ernst-Happel-Stadion ist zu teuer. "Und die Fans von Austria und Rapid hätten mit uns auch keine Freude", weiß Fischer. Ironie in dieser Geschichte: Der Platz in der Hopfengasse wird im Herbst zum Bundesliga-tauglichen Stadion ausgebaut.