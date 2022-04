Kampf ums Überleben: Wacker-Spieler stellen Verein ein Ultimatum

Sogar die Austragung des kommenden Heimspiels am Freitag gegen den GAK soll zwischenzeitlich gewackelt haben. Die Lizenz wurde am Mittwoch aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen verweigert. Die aktuell handelnden Personen um Präsident Kevin Radi hoffen darauf, dass die zugesagte Finanzspritze in Höhe von drei Millionen vom aktuellen Investor zeitnah verabreicht wird.