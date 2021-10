Fast wie Wasserball: Ist das das kurioseste Tor der Geschichte?

Beim 3:0-Sieg von Plymouth gegen Bolton in der englischen League One, wurden Fans am Dienstagabend Zeugen eines kuriosen Tores. Ein zu kurz geratener Pass zwischen zwei Bolton-Spieler und ein schöner Lupfer über den Goalie ermöglichten Plymouth-Spielern die freie Bahn zum Tor. Doch so einfach wollte der Ball dann doch nicht ins Netz.