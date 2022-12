Austria-Fan-Seele kocht unverändert: Offener Brief an die Führung

Während sich die Austria-Führung mit AG-Vorstand Gerhard Krisch und dem kommenden Sportvorstand Jürgen Werner medial erklärte, bastelte ein violetter Fanklub an einem offenen Brief. Die "Sektion VIP" hatte am Mittwochabend im Viola Pub bei der Generali Arena ihre Weihnachtsfeier abgehalten, zu der auch Ex-Trainer Manfred Schmid geladen war. Ein offizielles Statement ließ sich der 51-Jährige auch bei dieser Gelegenheit nicht entlocken.

Jedenfalls ist dieser Fanklub stellvertretend für viele der Austria, die die Trennung vom Trainer zu diesem Zeitpunkt nach wie vor nicht nachvollziehen können.