Der Färöer-Legionär: „Das Ziel ist ein Sieg bei Scheiß-Wetter“

Großer Mann, großes Selbstvertrauen. Der 2,02-m-Mann John Frederiksen ist der erste Färöer-Legionär in Österreich. Für das Heimspiel gegen das ÖFB-Team am Samstag (20.45 Uhr) kündigt der Amstetten-Stürmer einen Sieg an. Der 25-Jährige, der auf einen Joker-Einsatz hofft, im KURIER-Interview über:

... seine Ausbildung: „Bevor ich begonnen habe, jeden Tag Fußball zu spielen, habe ich in Dänemark eine Ausbildung zum Kinderbetreuer gemacht. Ich habe als Sozialarbeiter geholfen, Kindern aus schwierigen Verhältnissen oder zerstrittenen Familien einen Weg in ein besseres Leben zu zeigen.“

... Amstetten: „Ich fühle mich sehr wohl und halte bei fünf Toren in zwölf Spielen. Trainer Jochen Fallmann war der stärkste Grund für mich, zu kommen: Wir reden viel auf Englisch und verstehen uns sehr gut. Auf Deutsch kann ich nur die Fußballersprache auf dem Feld.“

... Österreichs Fußball: „Wie erwartet ist das Niveau in der 2. Liga höher als bei meinem Ex-Klub MuSa in Finnlands 2. Liga. Ich freue mich schon auf das Cup-Duell mit Rapid. Das ist ein berühmter Klub mit großer Geschichte. Für mich ist es das perfekte Los: Es wird mein größtes Spiel auf Klubebene.“