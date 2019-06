Ex-UEFA-Präsident Platini wurde festgenommen

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist Medienberichten zufolge am Dienstagmorgen festgenommen worden. Der 63-jährige Franzose wird demnach in einer Polizeistation in Nanterres in der Nähe von Paris verhört. Hintergrund der Festnahme seien Ermittlungen zur umstrittenen WM-Vergabe an Katar 2022.

Der frühere Weltklasse-Fußballer war von 2007 bis 2015 Präsident des europäischen Fußball-Kontinentalverbandes. Ende 2015 wurden Platini und FIFA-Präsident Joseph Blatter von der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes für acht Jahre gesperrt. Damit ahndete das Gremium die Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken von Blatter an Platini aus dem Jahr 2011.