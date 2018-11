Katar-WM: Der Fußball-Sommer im November

Sind Fanmeilen geplant?

Das ist vorgesehen. Ein genaues Konzept wird nach den Erfahrungen der Russland-WM ausgearbeitet.

Dürfen Fans in Katar Alkohol trinken?

Es ist erlaubt, wird aber streng reglementiert. Nur Bars in großen Hotels dürfen alkoholische Getränke ausschenken. Für den Privatgebrauch wird Alkohol nur in einem einzigen Geschäft verkauft, in begrenzten Mengen und ausschließlich an Ausländer mit Berechtigungskarte. Einheimische dürfen nichts kaufen. Alkohol soll bei der WM nach jetzigen Überlegungen auch in Fanzonen angeboten werden. Allerdings ist Alkohol teuer: Ein Krügerl kostet in einer Hotelbar umgerechnet mehr als zehn Euro.

Wo werden die Fans untergebracht?

Die Hauptstadt Doha bietet eine Vielzahl von Fünf-Sterne-Hotels. Zudem werden derzeit weitere preisgünstigere Unterkünfte gebaut. Allerdings wollen die Organisatoren nach eigenen Angaben darauf achten, dass keine Überkapazitäten entstehen, die nach der WM nicht mehr gebraucht werden. Deshalb sollen die Fans auch auf maximal sechs Kreuzfahrtschiffen untergebracht werden. Geplant sind auch zusätzliche Unterkünfte in Beduinenzelten in der Wüste am Stadtrand.