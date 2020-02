Ex-Teamchef Koller steht in Basel in der Kritik

Im Herbst waren beim FC Basel noch alle voll des Lobes über Marcel Koller gewesen. Nach einem turbulenten Saisonstart, in dem sogar die Ablöse des ehemaligen österreichischen Teamchefs im Raum stand, war der Traditionsverein in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der FC Basel qualifizierte sich für die K.o.-Phase der Europa League und überwinterte in der Liga auf dem zweiten Platz.