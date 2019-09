Ex-Sturm-Coach Heiko Vogel bei Uerdingen entlassen

KFC Uerdingen war mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, konnte die hohen Erwartungen aber nie erfüllen. Inzwischen ist der Verein sogar an die 17.Stelle abgerutscht und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Die Bilanz von Heiko Vogel ist ernüchternd: Im April 2019 hatte er den Verein übernommen und war damit der fünfte (!) Uerdingen-Trainer in der letzten Saison. Unter ihm verlor der Klub acht von 16 Partien.

Seit 2010 hat KFC Uerdingen bereits 21 Trainer verbraucht.