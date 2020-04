Italien-Kenner Garics: "Bisher hatten die Leute wirklich Angst"

Italien ohne Calcio? Unvorstellbar. Auch für Garics: "Jetzt gilt es, zu retten, was zu retten ist. In erster Linie reden wir wieder nicht über den Sport, sondern über das Geld." Vor allem über die Millionen-Beträge, die von den TV-Sendern für die Übertragungsrechte in die Klubkassen fließen. "In den vergangenen Jahren hast du jeden Tag der Woche Fußball ansehen können. Sollten dann auch noch Wettbüros wegbrechen, dann wird es noch mehr rascheln."

Noch weiß man nicht, wann genau die Serie A wieder angepfiffen wird. Die geplanten Geisterspiele hält Garics für ein notwendiges Übel. "Das hat mit Fußball, so wie wir ihn kennen, nur wenig zu tun. Das erinnert mich eher an ein Testspiel mit Rapid im Trainingslager in Belek."