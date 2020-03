Garics über Italien: "Wissen nicht, wo sie Leichen hinlegen sollen"

Der frühere österreichische Fußball-Teamspieler György Garics erlebt die Coronavirus-Krise in Norditalien hautnah mit. Mit seiner Frau und dem 16-jährigen Sohn wohnt der gebürtige Ungar in einer Wohnung in Bologna, der Hauptstadt der Region Emilia-Romagna, die von der Pandemie schwer getroffen wurde.

Die dortigen Schulen und Universitäten sind seit über drei Wochen geschlossen, weitere drastische Maßnahmen wie etwa die Einschränkung der Bewegungsfreiheit traten in dieser Region in der Vorwoche in Kraft. An der Ausbreitung des Coronavirus hat das vorerst aber nichts geändert - die Spitäler sind völlig überlastet, die Zahlen von Infizierten und Verstorbenen steigt steil an.

"Da kriegt man Gänsehaut"

"Sie wissen nicht einmal mehr, wo sie die Leichen hinlegen sollen. Da kriegt man Gänsehaut", erzählte Garics der APA. "Das Problem ist, dass es keine Intensivbetten mehr gibt. Und wenn die Intensivbetten fehlen, dann führt das so weit, dass die Ärzte überlegen müssen, wen sie behandeln und wen nicht."