Ex-ÖFB-Teamspieler Harnik mit Note 1 in "kicker Elf des Tages"

Österreichs Ex-Teamspieler Martin Harnik ist vom deutschen Fachmagazin kicker in die "Elf des Tages" gewählt worden. Der 31-jährige "Joker" war am Freitagabend bei seinem halbstündigen Einsatz mit einem Tor und Assist der Matchwinner für Werder Bremen, das einen 3:1-Sieg über Fortuna Düsseldorf feierte.

Außer dem 31-Jährigen konnte sich am vergangenen Wochenende in der deutschen Bundesliga kein ÖFB-Legionär in die Torschützenliste eintragen.