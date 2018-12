Borussia Mönchengladbach weiter erster Dortmund-Verfolger

Borussia Mönchengladbach bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Gladbacher landeten am Sonntag mit einem 3:0 gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart ihren vierten Sieg in den vergangenen fünf Runden. Der Rückstand auf Dortmund, am Samstag 2:1-Derbysieger auf Schalke, beträgt weiter sieben Punkte.

Die Tore für Mönchengladbach fielen erst nach der Pause. Die "Joker" Raffael (69.) und Florian Neuhaus (77.) waren erfolgreich. Dazu traf Stuttgarts französischer Weltmeister Benjamin Pavard ins eigene Tor (84.).