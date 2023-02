Verfahren gegen KURIER: Ex-ÖFB-Boss Milletich zieht Berufung zurück

Mit einem gerichtlichen Antrag gegen den KURIER wollte Gerhard Milletich eine Gegendarstellung zu jenem Artikel erwirken, der ihn am 31. Oktober in Bedrängnis gebracht hatte. Darin hatten einige Vertreter von ÖFB-Sponsoren anonym angegeben, von Milletich im Rahmen von Vorstellungsrunden als neuer Präsident um Inserate angekeilt worden zu sein.

Der Antrag wurde am 16. Jänner aus formalrechtlichen Gründen vom Wiener Landesgericht abgewiesen. Der Burgenländer meldete in Folge dessen Berufung an. Nach seinem Rücktritt als ÖFB-Präsident am 31. Jänner dürfte es sich der Verleger nun anders überlegt haben. Milletich zog die Berufung zurück, das Verfahren ist damit rechtskräftig beendet.