Ex-Austria-Coach Thorsten Fink: "Andres Iniesta ist ein Artist"

Wann das sein wird, steht aber in den Sternen, oder?

Ja, durch Corona hat sich alles geändert, nichts ist wirklich absehbar. Angebote aus Asien habe ich einige, da habe ich mir einen Namen gemacht. Aber ich warte jetzt ab und bleibe in München.

Reden wir über Ihre Zeit in Japan. Was war für Sie schwierig, was faszinierend?

Es war generell eine tolle Zeit, der Klub ist in dieser Zeit erstmals Cup- und Supercup-Sieger geworden, was bedeutet, dass mein Name mit Vissel Kobe verbunden bleiben wird. Ich habe mich in Kobe auch nicht eingeschlossen, bin rausgegangen, habe Bräuche und Kultur gelebt. Das hat schon Spaß gemacht.