Salzburg, Austria und Rapid: Wo geht es hier zum Europacup-Ticket?

Mit dem Titelkampf haben sie nichts zu tun, dennoch steht für die beiden Wiener Klubs Rapid und Austria, sowie den einstigen Serienmeister aus Salzburg in der letzten Runde in der Meistergruppe viel auf dem Spiel. Es geht um die Plätze drei bis fünf – und somit auch darum, für wen es im Play-off noch weitergeht. Drei Varianten Der Drittplatzierte startet nächste Saison in der dritten Quali-Runde der Europa League, Platz vier reicht nur zur zweiten Quali-Runde der Conference League. So wie Platz fünf, sofern überhaupt davor das Europacup-Play-off in zwei Spielen gewonnen wird.

Salzburg, 29 Punkte plus Stern In Salzburg ist die Enttäuschung groß. Kein Wunder, bleibt Red Bull doch zum dritten Mal in Folge ohne Titel. Es ist schon jetzt die schlechteste Saison in der Red-Bull-Ära, zum ersten Mal erreicht man nicht die Top 2. Im letzten Spiel gegen Hartberg geht es um Schadensbegrenzung: Mit einem Sieg kann Salzburg aus eigener Kraft Platz drei fixieren. „Wir wollen die Saison vernünftig abschließen, alles reinhauen und mit dem Sieg Rang drei fixieren“, stellt Trainer Daniel Beichler klar. Gewinnt Salzburg nicht, könnten die Austria und oder Rapid vorbeiziehen. Dass Salzburg als Fünfter ins ungeliebte Play-off muss, daran will keiner denken. Beichler: „Wir wissen, dass diese Möglichkeit besteht, damit beschäftigen wir uns aber nicht.“

Austria, 29 Punkte Die Austria hat am Sonntag gleich mehrere Ziele. Mit einem Heimsieg gegen den LASK kann man zumindest Rang vier absichern, sollte Salzburg patzen, sogar auf Platz drei vorstoßen. „Wir haben uns diese Ausgangslage erarbeitet, entsprechend mutig wollen wir sein“, verriet Trainer Stephan Helm. Mit dem LASK kommt der Tabellenführer, die Linzer wollen in Wien ihr Meisterstück vollenden. Das schmeckt der Austria, bei der Aleksandar Dragovic wegen einer Gelbsperre fehlt, gar nicht. „Wir sollten die Einzigen sein, die in unserem Stadion einen Meistertitel feiern. Wir werden alles dafür tun, um eine LASK-Feier zu verhindern“, tönte Youngster Sanel Saljic.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH Vergangene Saison fast Meister: Austria-Trainer Stephan Helm

Coach Helm erwartet sich jedenfalls ein „richtiges Top-Spiel“. Abschied nehmen heißt es von Ziad El Sheiwi.Der hochveranlagte Linksverteidiger gibt nach fünf Kreuzbandrissen mit nur 22 Jahren w. o. und hört auf.

Rapid, 27 Punkte plus Stern „Ich bin überzeugt, dass wir zurückschlagen können“, sagt Trainer Johannes Hoff Thorup, der zwar nach dem Derby sauer war, aber schnell zurück zum Optimismus gefunden hat.

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Theoretisch ist mit dem dritten Sieg im vierten Duell mit Sturm sogar Rang drei möglich – weil Rapid im direkten Duell vor Salzburg liegt. Als wahrscheinlicher gilt, dass die Austria nicht gewinnt und die Grünen mit einem Sieg in Graz zumindest am Erzrivalen vorbeiziehen würden – dem Sternderl sei Dank.