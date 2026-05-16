Elias Havel als Rekordtransfer von Hartberg: Schalke ist der Favorit

In Salzburg wird am Sonntag ab 14.30 Uhr für Elias Havel eine außergewöhnliche Saison enden: Der 23-Jährige hat Hartberg in die Meistergruppe geschossen und sich selbst ins Rampenlicht.

Schnell war der Wiener immer schon, diese Saison sind auch die Kaltblütigkeit vor dem Tor und die Fitness (bis auf die letzten Wochen) dazugekommen.

Nach 16 Toren und vier Assists in 33 Pflichtspielen wartet auf Havel der Sprung nach Deutschland und auf Hartberg ein Rekordtransfer.