Elias Havel als Rekordtransfer von Hartberg: Schalke ist der Favorit
In Salzburg wird am Sonntag ab 14.30 Uhr für Elias Havel eine außergewöhnliche Saison enden: Der 23-Jährige hat Hartberg in die Meistergruppe geschossen und sich selbst ins Rampenlicht.
Schnell war der Wiener immer schon, diese Saison sind auch die Kaltblütigkeit vor dem Tor und die Fitness (bis auf die letzten Wochen) dazugekommen.
Nach 16 Toren und vier Assists in 33 Pflichtspielen wartet auf Havel der Sprung nach Deutschland und auf Hartberg ein Rekordtransfer.
Entrup-Rekord im Blick
Die Steirer haben die günstige Kaufoption beim früheren LASK-Angreifer im Winter genutzt und können nun den Topscorer ein Jahr vor Vertragsende lukrativ abgeben.
Bislang war Max Entrup mit rund 1,3 Millionen Euro Ablöse an den LASK Hartbergs Rekordmann.
Das dürfte Havel überbieten.
Vor zwei Wochen berichtete Sky, dass Köln der Favorit auf den Zuschlag sei.
Landsmann Muslic lockt Havel
Mittlerweile kann aber auch in Gelsenkirchen die Option Bundesliga geboten werden.
Mit dem österreichischen Trainer Miron Muslic steigt Schalke auf – und laut KURIER-Informationen ist Schalke auch in der Poleposition für die Verpflichtung von Elias Havel.
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