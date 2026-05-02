Miron Muslic: Der Nobody ist bei Schalke 04 in aller Munde

Als im Sommer 2025 auf Schalke ein Trainername verkündet wurde, den kaum jemand einordnen konnte, war die Reaktion vorhersehbar: Stirnrunzeln, Skepsis, Häme. Miron wer? Ein Trainer, der gerade mit Plymouth Argyle in die dritte englische Liga abgestiegen war? Für viele Fans des deutschen Traditionsklubs, wo man sich nach dem nur knapp verpassten Abstieg in die 3. Liga nach Stabilität sehnte, wirkte diese Entscheidung wie ein riskantes Experiment. Zumal es sich bereits um den 15. Trainerwechsel auf Schalke seit 2020 handelte.

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Es begann in Floridsdorf Zudem war der 43-Jährige außerhalb von Expertenkreisen in Deutschland kaum bekannt. Miron Muslic – seine Trainerkarriere begann 2020 beim FAC, führte ihn kurz darauf zu Ried, wo er nach zehn sieglosen Spielen selbst ging. Es folgte der Schritt ins Ausland: Muslic führte den belgischen Klub Cercle Brügge erstmals in seiner Geschichte in den Europacup. Auf dem vorletzten Tabellenplatz liegend, wurde er Ende 2024 entlassen. Nur kurz später übernahm er den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle – und sorgte dort für Schlagzeilen: Im FA Cup schlug man sensationell Liverpool. In der Liga stieg Plymouth am Ende ab. Als Schalke ihn verpflichtete und dafür sogar eine mittlere sechsstellige Ablösesumme nach England überwies, war die Verwunderung groß. Muslic, der in jungen Jahren mit seiner Familie aus Bosnien nach Österreich floh und in Tirol aufwuchs, strafte seine Kritiker jedoch Lügen. Und wie.

Der 43-Jährige machte aus Schalke 04 wieder einen mitreißenden Verein. Am Samstag (20.30 Uhr/ live Sky) könnten die Gelsenkirchener mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga fixieren. „Wir brauchen eure Unterstützung, euren Support. Wir brauchen aber auch eure Disziplin“, sagte Muslic vor dem Duell mit dem Tabellen-15. Konkret appelliert der Schalke-Coach an die Fans, von einem Platzsturm abzusehen. Dass die Fans nicht in den Innenraum kommen sollen, hängt unter anderem mit der Bauweise der Gelsenkirchener Veltins-Arena zusammen. Um von den Tribünen auf den Platz zu gelangen, müssten Anhänger an einigen Stellen einen Höhenunterschied von fast vier Metern überwinden. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Als Schalke 2022 in die Bundesliga aufstieg, hatte es bei den Feierlichkeiten mehrere Verletzte gegeben. „Das Spielfeld und der Rasen gehört den Spielern. Wir wollen nach dem Spiel gemeinsam mit euch feiern“, so Muslic.