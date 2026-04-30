3:1 gegen Donetsk: Glasner mit Crystal Palace vor Finaleinzug

Trainer Oliver Glasner hat Kurs auf sein zweites Europacup-Endspiel genommen. Sein Club Crystal Palace schaffte mit einem 3:1 gegen Schachtar Donezk im Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Conference-League bereits eine kleine Vorentscheidung. In der Europa League fiel das Österreicher-Duell zwischen Florian Grillitsch und Philipp Lienhart wegen einer Verletzung von Grillitsch aus. Lienharts Club Freiburg läuft nach einem Last-Minute-1:2 in Braga einem Rückstand hinterher. Auch Nottingham Forest gewann sein Heimspiel im rein englischen Europa-League-Duell mit Aston Villa 1:0. Auf Glasners "Eagles" könnte indes am 27. Mai in Leipzig ein spanischer Gegner warten. Der Brasilianer Alemao köpfelte Rayo Vallecano zu einem verdienten 1:0-Heimsieg gegen Racing Straßburg.

Glasner konnte im Schachtar-Ausweichstadion in Krakau über einen Traumstart jubeln. Jean-Philippe Mateta schickte Ismaila Sarr für das schnellste Tor der Conference-League-Geschichte in die Gasse, nach 22 Sekunden stand es 1:0. In der Folge machten die vom türkischen Ex-Internationalen Arda Turan betreuten Ukrainer das Spiel, für das 1:1 brauchte es aber eine Standardsituation. Oleg Otscheretko war nach einem Corner zur Stelle (47.). Die "Eagles" allerdings agierten effizient. Daichi Kamada (58.) und Jörgen Strand Larsen im Konter (84.) stellten den Sieg sicher. Grillitsch fehlte mit einer Muskelverletzung In der Europa League ist die Finalpaarung für Istanbul (20. Mai) völlig offen. Im Felsenstadion von Braga lief mit Lienhart nur ein ÖFB-Akteur ein. Grillitsch stand nicht im Aufgebot, er war mit einer Muskelverletzung auf der bereits langen Ausfallsliste der Portugiesen gelandet. Der ÖFB-Teamspieler wird laut einem ORF-Bericht in dieser Saison kein Match mehr auf Vereinsebene bestreiten. Ein WM-Einsatz des Mittelfeldspielers ist demnach aber nicht in Gefahr.