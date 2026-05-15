Wechsel von Salzburg-Talent in die Premier League ist perfekt

Jannik Schuster (19) wechselt mit der neuen Saison 2026/27 vom Red Bull Salzburg nach England und unterschreibt beim Premier League-Klub Brentford FC einen Vertrag bis 2031. Die Ablösesumme soll sich auf knapp über 20 Millionen Euro belaufen. Damit wird Schuster zum teuersten Österreicher, der aus der Bundesliga ins Ausland wechselte



Der groß gewachsene Verteidiger ist seit 2020 in Salzburg. Seine Karriere hier begann er in der Red Bull Akademie, wo er fünf Meistertitel feiern konnte. Im Profibereich sammelte Schuster erste Einsätze beim Kooperationsklub FC Liefering, für den er in der 2. Liga auf 39 Spiele (2 Tore, 2 Assists) kam. Zudem stand der Tiroler auch in 14 Spielen der UEFA Youth League auf dem Platz.

Am 20. Juni 2024 wechselte Schuster vom FC Liefering zu Red Bull Salzburg, etablierte sich zunehmend und verlässt den Klub jetzt nach 29 Einsätzen (1 Tor, 1 Assist). Für den österreichischen Nachwuchsteamkicker folgt nun der nächste Schritt: Mit dem Wechsel zum Brentford FC wartet ab Sommer die Herausforderung in der englischen Premier League. "Er bringt mit seiner Robustheit gute Voraussetzungen mit, um sich auch in England durchzusetzen", sagt Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei Salzburg. Jannik Schuster bedankt sich beim Verein, der ihn in den vergangenen sechs Jahre "sportlich wie auch menschlich enorm weitergebracht" habe. Über Brentford sagt er: "Das ist vielleicht der beste Klub weltweit, wenn es um die Entwicklung junger Spieler geht."

Teuerste Transfers von ÖFB-Profis Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim zu RB Leipzig 2023) 27 Mio. Euro

Kevin Danso (RC Lens zu Tottenham 2025) 25 Mio. Euro

Marko Arnautovic (West Ham zu Shanghai SIPG 2019) 25 Mio. Euro

Marko Arnautovic (Stoke City zu West Ham 2017) 22,3 Mio. Euro

Valentino Lazaro (Hertha BSC zu Inter Mailand 2019) 22 Mio. Euro

Jannik Schuster (Red Bull Salzburg zu Brentford FC 2026) 20 Mio. Euro

Nicolas Seiwald (Red Bull Salzburg zu RB Leipzig 2023) 20 Mio. Euro