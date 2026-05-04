Salzburg-Talent wechselt wohl um 20 Millionen in die Premier League

Der englische Premier-League-Klub Brentford FC steht laut Transferexperte Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung eines Innenverteidigers von Red Bull Salzburg . Wie Romano berichtet, soll ein Deal für den Österreicher Jannik Schuster „fast abgeschlossen“ sein, eine mündliche Einigung zwischen den Vereinen liege bereits vor.

Demnach umfasst das Transferpaket rund 20 Millionen Euro. Sollte der Wechsel wie erwartet finalisiert werden, wäre es einer der größeren Abgänge aus Salzburg in diesem Sommer und ein weiterer Schritt für ein heimisches Talent in eine Topliga.

Eine offizielle Bestätigung der Klubs steht noch aus. Romano, der als gut vernetzter Insider gilt, hatte den Transfer mit den Worten „Deal almost done“ beschrieben.