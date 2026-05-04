Ein Stadion in Zeitraffer: Wie der Sport-Club-Platz gebaut wurde

Die Resonanz bei den Fußballfans in Dornbach ist positiv bis euphorisch. Ein kleines Schmuckkästchen habe man da hingestellt, wo einst der alte Sport-Club-Platz gestanden ist. Das Stadion bietet rund 5.600 Besuchern Platz, erfüllt den Standard der UEFA-Kategorie 2 und ist damit auch für internationale Bewerbe geeignet. Die Haupt- und Friedhofstribüne wurde komplett neu errichtet die bestehende Südtribüne umfassend saniert (aus der einst "Blauen Tribüne" wurde nun die "Schwarze Tribüne").

Verbessert wurde das Gastro-Angebot, ausreichend Toiletten gibt es nun auch für die Frauen. Einzig an der Tonanlage müsste man noch nachrüsten, die Durchsagen sind kaum zu verstehen.