Ein Stadion in Zeitraffer: Wie der Sport-Club-Platz gebaut wurde
Die Resonanz bei den Fußballfans in Dornbach ist positiv bis euphorisch. Ein kleines Schmuckkästchen habe man da hingestellt, wo einst der alte Sport-Club-Platz gestanden ist. Das Stadion bietet rund 5.600 Besuchern Platz, erfüllt den Standard der UEFA-Kategorie 2 und ist damit auch für internationale Bewerbe geeignet. Die Haupt- und Friedhofstribüne wurde komplett neu errichtet die bestehende Südtribüne umfassend saniert (aus der einst "Blauen Tribüne" wurde nun die "Schwarze Tribüne").
Verbessert wurde das Gastro-Angebot, ausreichend Toiletten gibt es nun auch für die Frauen. Einzig an der Tonanlage müsste man noch nachrüsten, die Durchsagen sind kaum zu verstehen.
Der Sport-Club startete in der neuen Heimat mit einer Niederlage, zwei Siegen und einem Remis. Am Dienstag (5.5., 19.30 Uhr) kommt Parndorf, am Freitag (8.5.) SV Donau, am Samstag empfängt die österreichische Rugby-Nationalmannschaft Serbien.
Ein "prägendes Sportinfrastrukturprojekt"
Die Stadt Wien veröffentlichte nun auf Youtube ein Video vom Bau des Stadions und lässt wissen: Der umfassende Neubau des Sport-Club-Stadions in Hernals zählt zu den prägendsten Sportinfrastrukturprojekten der vergangenen Jahre in Wien. In nur eineinhalb Jahren wurde der traditionsreiche Sport-Club-Platz in der Alszeile zu einem modernen, nachhaltigen und multifunktionalen Stadion weiterentwickelt. Ein nun fertiggestelltes Zeitraffervideo dokumentiert eindrucksvoll die Transformation vom Abbruch bis zur fertigen Arena.
Sportstadtrat Peter Hacker wird zitiert: "Wien baut große Stadien und investiert gleichzeitig gezielt in die Infrastruktur vieler kleinerer Vereine. Genau diese Kombination macht unsere Sportstadt stark. Mit Projekten wie dem Sport-Club-Stadion und den vielen erneuerten Vereinssportanlagen schaffen wir nachhaltige und leistbare Sportstätten für alle – vom Spitzensport bis zum Unterhaus."
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