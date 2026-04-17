Auf der Friedhofstribüne herrscht a Stimmung, wia seit Lebtag no net woa. Der Wiener Sport-Club kehrte zurück in sein Zuhause an die Dornbacher Alszeile. Das gewohnte Wohnzimmer erstrahlte in neuem, renovierten Gewand. Während andere Vereine zur Stadioneröffnung Chelsea, Bayern München oder den FC Barcelona einladen, zelebrierte der Sport-Club die Wiedereröffnung in einem echten Schmuckkästchen stilgerecht in der Regionalliga Ost gegen Horn. Schon 90 Minuten vor Spielbeginn schlängelten sich die Fans durch die Alszeile, sie zählten den Countdown zur Öffnung der Tore runter, um als Erste auf der legendären Friedhofstribüne ihren Platz zu finden. Die zur Fußgängerzone umfunktionierten Kainzgasse lud unter anderen auch Gernot Zirngast zum gemütlichen Flanieren ein. Der frühere Profi war 1994 der letzte Sportklub-Spieler, dem in der 1. Bundesliga ein Tor gelungen war. Christian Keglevits wurde etwas weiter am Eck zur Hernalser Hauptstraße gesichtet vor der „Annemarie“, dem Lokal beim Platz. Georg Weigl, Miteigentümer und Sport-Club-Vorstand, hatte die Parole des Abends auf seinem Shirt stehen: „Dornbach – coming home“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alexander Strecha Andrang: Vor dem Stadion bildeten sich lange Schlangen.

Geduld gefragt Eile war an dem sonnigen Frühjahrsabend nicht geboten, man durfte sie auch nicht haben. Überall wurde angestanden, sei es beim Merchandising-Stand, bei den Gastronomie-Einrichtungen oder bei den Eingängen, wo genau kontrolliert wurde, allerdings von jeweils nur einer Person. Dafür kam man in den Genuss von Sanitäranlagen, die einem Fünfsternehotel alle Ehre machen würden. Noch. Rechtzeitig erschien auch die Wiener Stadtpolitik, die letztlich die Errichtung des Stadions ermöglicht hatte, allen voran Stadtrat Peter Hacker, rechtzeitig aus dem Urlaub zurück. Es wurde viel fotografiert, Videos wurden gedreht, Bänder zur Eröffnung durchschnitten und dann natürlich auch Reden geschwungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Bohmann/Wien Holding Handschlag: Krapf Günther (WSC) und Sportstadtrat Hacker.