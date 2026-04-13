Erste Einblicke in Hernals: Der Sport-Club kehrt in die Heimat zurück

12.000 Karten hätte man für das Spiel der Regionalliga Ost gegen Horn verkaufen können, sagt Marcel Ludwig, der Presseverantwortliche des Wiener Sport-Club . 164 Akkreditierungsanfragen hätte es für das Spiel am kommenden Freitag gegeben, so viele wie nie zuvor.

Der WSC kehrt nach knapp zwei Jahren nach Hernals zurück, der neue Sport-Club-Platz wird am 17. April eröffnet. Mit mehr als 5.000 Fans wird das schmucke Stadion ausverkauft sein. „Wir hoffen trotzdem, dass die Schlangen bei der Gastro kurz sein werden“, sagt Ludwig. Alleine auf der neuen Haupttribüne wurde die Kapazität der Gastronomie mehr als verdreifacht.

Bis auf die Blaue Tribüne, die nun runderneuert „Schwarze Tribüne“ heißt, wurde der Platz komplett neu errichtet. „Wir sind hier mit den zwei Liftanlagen jetzt barrierefrei“, sagt Projektleiter Georg Heinrich - und erklärt auch, warum entgegen erster Pläne doch kein Hybrid-Rasen verlegt wurde: „Der Platz bekommt hier viel Sonne und Wind. Da wächst der Rasen gut.“

Das Stadion ist jetzt zu 100 Prozent LED-beleuchtet. Bei der alten Anlage beliefen sich die Stromkosten alleine für das Flutlicht pro Spiel auf rund 4.000 Euro. Nun dürfte dieser Betrag auf weniger als ein Zehntel gesunken sein.