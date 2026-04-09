Pachtvertrag unterschrieben: Der Sport-Club hat ein neues Stadion

Das lange Warten hat ein Ende: Die Stadt Wien und der Wiener Sport‑Club haben am Donnerstag einen unbefristeten Pachtvertrag zur Nutzung des modernisierten Sport‑Club Stadions in Hernals unterzeichnet. Nachdem sich die Übergabe zuletzt nach hinten verschoben hat, steht der geplanten Eröffnung somit nichts mehr im Wege: Der Sport-Club bestreitet am 17. April in der Regionalliga Ost sein erstes Heimspiel im neuen Stadion gegen den SV Horn.

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Seit Oktober 2024 ist in Dornbach gebaut worden, die Stadt Wien hat 22 Millionen Euro investiert. Zuletzt gab es noch Probleme mit dem Rasen, die sind jetzt ebenfalls beseitigt. Die Anlage erfüllt alle Anforderungen einer nachhaltigen Sportstätte. Photovoltaik und Wärmepumpen ermöglichen eine weitgehend energieautarke Versorgung, dazu wurden umfassende Dachbegrünungen und eine LED-Flutlichtanlage umgesetzt.

Durch die Modernisierung entspricht das Stadion künftig der UEFA Kategorie 2 und ist damit für nationale und internationale Spiele, etwa für das ÖFB‑Frauennationalteam und Nachwuchs‑Teams, nutzbar. Bei nationalen Spielen wird das Stadion 5.622 Zuschauer fassen, bei internationalen Partien 4.645. Unbefristeter Pachtvertrag Die Stadt Wien bleibt Eigentümerin des Stadions und verpachtet es über die Wien Holding Sport GmbH unbefristet an den Wiener Sport‑Club. Der Verein verantwortet als Hauptnutzer den operativen Stadionbetrieb. Dazu zählen die Instandhaltung, die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs, die Abwicklung der Spieltage, die Gastronomie sowie Vermarktungsmöglichkeiten.